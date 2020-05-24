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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 24 Mayıs Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava sıcaklığı ne kadra olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ve Amasya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Mayıs Pazar hava durumu...