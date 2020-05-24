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Haberler Yaşam Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 24 Mayıs Pazar hava durumu...

'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 24 Mayıs Pazar ...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava sıcaklığı ne kadra olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, K.Maraş, , , Sinop, Samsun, , Tokat çevreleri ve Amasya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Mayıs Pazar ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 24 Mayıs Pazar hava durumu...

24.05.2020, 09:05

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Ş.Urfa kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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