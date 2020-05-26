Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihleri belli oldu mu?

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını televizyon dünyasını da etkiledi. Pek çok dizi ve film salgın nedeniyle çekimlerine ara verdi. Dizilerin takipçileri yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Kimi diziler sezon finaline girdiklerini belirtirken kimi dizilerde bayram sonrası yeni bölüm çekimlerine başlayacağını duyurdu. Peki dizilerin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Hangi dizi sezon finali yaptı? İşte detaylar...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Hercai isimli dizi projelerinin koronavirüs tehlikesinin devam etmesinden ötürü sezonu bitirme kararı aldıkları belirtildi. Dizi yeni bölümleri ile seneye yayın hayatına başlayacak.

TV8 ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi projesinin de salgın nedeniyle sezon finali yapacağı öğrenildi. Bununla beraber, Ramazan Bayramı'nın ardından alınacak tedbirlerle beraber sete çıkıp sezon finali için bir bölüm çekecekler.

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Babil ve Show TV ekranlarında her Pazartesi yayına giren Çukur dizisi son bölümle birlikte sezon finali yaptıklarını ve seneye yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam edeceklerini açıkladılar.

Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu dizisi de ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni bir senaristle beraber ekran macerasına yeniden atılacak dizi projesinin Ramazan Bayramı'nın ardından sete çıkacaklar.

Kanal D'de her Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul dizisi de Ramazan Bayramı'nın ardından sete çıkacaklarının bilgisine ulaşıldı. Birkaç bölüm daha yayınlamayı planlayan dizinin bölüm sayısını 40'a ulaştığında gelinen son duruma göre sezon finali ya da final kararı alacakları öğrenildi.

Show TV'de Cumartesi günü ekrana taşınan Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizi projesinin ekibi de 20 Mayıs tarihinde sete çıkmayı planlayıp 6 Haziran tarihinde de yeni bölümünü seyirciyle buluşturmayı istiyor.