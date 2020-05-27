  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 27 Mayıs Çarşamba!

canlı izle !

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesinden itibaren okullarda geçiş kararı verilmişti. Bu dönemde öğrenciler derslerini üzerinden almaya devam ediyor. Ders tekrarları sayesinde de derslerini pekiştirme imkanı elde ediyorlar. İşte EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 27 Mayıs Çarşamba!

27.05.2020, 09:24

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinden derslerini almaya devam ediyor. EBA TV'yi televizyondan ya da internetten üzerinden izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. İşte 27 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EBA TV canlı izle 27 Mayıs Çarşamba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA