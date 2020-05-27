EBA TV canlı izle 27 Mayıs Çarşamba!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti. Milyonlarca öğrenci EBA TV üzerinden derslerini almaya devam ediyor. EBA TV'yi televizyondan ya da internetten üzerinden izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. İşte 27 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...
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