Esra Erol'da canlı izle 27 Mayıs Çarşamba! DNA testinin sonucu ne çıkacak?

Hafta içi her gün 16.20'de izleyici ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında merakla beklenen DNA sonucu açıklanıyor. 13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşayan Uğurcan Celepoğlu, Esra Erol'un kapısını çalarak kimlikte adı yazan babası Ali Celepoğlu'nu bulmak istediğini belirtti. Annesi Nargüzel Celepoğlu ile Esra Erol'da programına katılan Uğurcan Celepoğlu ise canlı yayında birçok kez annesi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtip gözyaşı döktü. Peki Uğurcan Celepoğlu'nun babası kim? Bugün canlı yayında hangi konular ele alınacak? İşte 27 Mayıs Çarşamba Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

ESRA EROL'DA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NİKAHTAN SAATLER SONRA KAÇMIŞ

Esra Erol ve ekibi Uğurcan Celepoğlu'nun kimlikte yazan ve baba olarak bildiği Ali Celepoğlu'nu bularak canlı yayına konuk etti. Canlı yayına katılan Ali Celepoğlu, Nargüzel Celepoğlu ile evliliğinin kumpas olduğunu iddia ederek, nikahtan saatler sonra kaçtığını söyledi. Nargüzel Celepoğlu, Ali Celepoğlu'nun sözlerini reddederek yalan söylediğini iddia etti.

ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Uğurcan Celepoğlu, DNA testi sonuçlarıyla 20 yıllık gerçeğiyle yüzleşti! Yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından 20 yaşındaki Uğurcan, "Annemden DNA testi istiyorum" dedi, herkes şoke oldu! Nargüzel Celepoğlu Uğurcan'ın annesi mi? Meryem ve kocası Şahin canlı yayında yüzleşti.