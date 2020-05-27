Herkes merakla bekliyor! Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri ne zaman?

Müge Anlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ATV'de yayınlanan programı Tatlı Sert'e ara verdi. İzlenme rekorları kıran fenomen programın yokluğu ekranlarda hissedilmeye başlandı. Herkes Müge Anlı'nın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri ne zaman? İşte detaylar

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 1 Haziran Pazartesi günü ATV ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşacak.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Pazartesi sabahı canlı yayınla saat 10.00'da ATV'de.