HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma ekranı...

Şehirlerarası seyahat yapmak isteyenlerin HES kodu alması zorunlu. Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolculuk yapmak izne bağlı tutulmuştu. Çeşitli sebeplerle seyahat edecek olanlar ise HES kodu nasıl alındığını merak ediyor. Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar (HES) isimli uygulamayı akıllı cihazlarına indiren vatandaşlar, SMS yoluyla işlemlerini tamamlayarak seyahat izni kodunu üreterek işlemlerini başlatabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Salgınla bulaşan hastalıklarla ilgili, sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda, özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden, HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. "dedi.

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