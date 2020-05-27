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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 27 Mayıs Çarşamba hava durumu...

! 'den son dakika uyarısı! 27 Mayıs Çarşamba hava durumu...

? Hangi illerde yağış bekleniyor? 'de hava sıcaklıkları düşecek mi? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, ve çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 27 Mayıs Çarşamba ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 27 Mayıs Çarşamba hava durumu...

27.05.2020, 09:46

'den o bölgelere son dakika uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Son yılların en sıcak Mayıs ayı rekoru kırılırken son günlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmeye başladı. ? ve Ege'de yağış bekleniyor mu? merak ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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