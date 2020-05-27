İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 27 Mayıs Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji'den o bölgelere son dakika uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Son yılların en sıcak Mayıs ayı rekoru kırılırken son günlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmeye başladı. Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? merak ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.