Ramazan Bayramı sonrası sağlıklı beslenme zamanı

Korona virüs salgınında evde kalmak, insanları yeterince hareketsiz bıraktığı için beslenme alışkanlıklarını da olumsuz etkiledi. Ramazan ayında uzun saatler sıcak havada tutulan oruç ile aç ve susuz kalınması, öğünlerinizin iftar ve sahur olarak ikiye düşmesi, vücudun düzenini de değiştirdi.

ÖĞÜNLERİ HIZLI TÜKETMEYİN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, bir ay süresince oruç tutan kişinin metabolizmasının yavaşladığını, ardından gelen süreçte ise, insanın kendisini tamamen serbest hissederek fazla yiyerek kilo sorunu yaşayabileceğini belirtti. Yetim, "Bayram sonrası aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sistemi olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açtığı unutulmamalı" dedi.



AĞIR YEMEKLERE DİKKAT!

Aşırı ve ağır yemekler özellikle yağlı, baharatlı ve ağır tatlıların midede sindirim sıkıntısına yol açacağını söyleyen Yetim, "Özellikle bizim akut gastrit dediğimiz halk arasında mide fesadı denilen hastalıklar çok sık görülüyor. Hazım bozukluğu, aşırı mide salgısı ve gaz oluşumu ortaya çıkıyor. Bulantı, kusma, mide yanması, karın ağrısı gibi belirtilerle akut gastrit dediğimiz tablolara sık rastlıyoruz" dedi.



PORSİYON SINIRINIZI BİLİN

Normal yeme düzenine geçerken daha fazla yemek yeme eğiliminin olabileceğini belirten uzmanlar, bayram sonrası sağlıklı beslenmenin en önemli kuralı, porsiyonlara dikkat etmek ve öğün düzenini doğru bir şekilde oturtmaktır diye uyarıyor. Eski öğün düzenine yavaş yavaş dönmeli ve yağ, şeker, enerji içeriği yüksek besinlerin tüketimine dikkat etmeye çalışmalısınız. Bu besinler mümkünse tadımlık olmalıdır ve özellikle hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olan bireyler bu besinlerin tüketimini sınırlandırmalıdır.



ENFEKSİYONLARI TARÇINLA ÖNLE

Lezzetiyle ünlenmiş bir baharat olmasına rağmen faydaları yeterince bilinmeyen tarçın, en güçlü antioksidanlar arasında yer alıyor. İçerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde tarçın; vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı olarak oluşan enfeksiyonlarla mücadele eder. Bu sayede bronşit tedavisinde ve kronik öksürüklerin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca tarçının hemen hemen tüm kanser türlerine karşı koruyucu bir görev üstlendiği bilinmektedir.



VİTAMİN DEPOSU ÇAĞLA BADEM

Baharın müjdecisi olarak bilinen çağla badem, ekşi ve mayhoş tadıyla sevilen meyvelerden biridir. Yüksek oranda C ve E vitamini ile selenyum içeren çağla bademin; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir. Bu özellikleri sayesinde cilt sağlığı adına da olumlu etkileri bulunmaktadır.



SİNDİRİMİNİZİN DOSTU KURU ÜZÜM

SAĞLIKLI atıştırmalıklardan biri olan kuru üzüm, karaciğer ve bağırsakların toksinlerden daha kolay kurtulmasına yardımcı olmanızı sağlar. Detoks ve antioksidanlar bakımından da yüksek miktarda lif içeren kuru üzüm sayesinde bağırsak hareketleriniz hızlanır ve sindirim sistemi rahatlar. Ayrıca, kolon ve bağırsakların temizlenmesini sağlar. Kendisi kadar suyu da faydalı olan kuru üzümü, suda bekleterek enerji veren bir içecek olarak da içebilirsiniz.