ABD'nin Florida eyaletinde bir evin verandasında bulunan timsah, karnının acıkması üzerine ilginç anlar yaşadı.
TABLODAKİ KAMPLUMBAĞAYI YEMEK İSTEDİ
Acıkan timsah etrafta yiyecek bir şeyler ararken, bir anda duvarda asılı olan kaplumbağalı tabloya saldırdı. Tabloya doğru birkaç kez hamle yapan timsah, çabaları sonuç vermeyince kenarda bulunan saksıya yöneldi.
Acıkan timsah, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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