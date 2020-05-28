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Haberler Yaşam Acıkan timsah, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalıştı

, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalıştı

Karnı acıkan timsahın, duvarda asılı olan kamplumbağa tablosuna saldırdığı anlar fotoğraflandı. İşte o anlar...

Acıkan timsah, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalıştı

28.05.2020, 19:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,19:31

ABD'nin Florida eyaletinde bir evin verandasında bulunan timsah, karnının acıkması üzerine ilginç anlar yaşadı.

TABLODAKİ KAMPLUMBAĞAYI YEMEK İSTEDİ

Acıkan timsah etrafta yiyecek bir şeyler ararken, bir anda duvarda asılı olan kaplumbağalı tabloya saldırdı. Tabloya doğru birkaç kez hamle yapan timsah, çabaları sonuç vermeyince kenarda bulunan saksıya yöneldi.



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