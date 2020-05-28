Acıkan timsah, tablodaki kaplumbağayı yemeye çalıştı

ABD'nin Florida eyaletinde bir evin verandasında bulunan timsah, karnının acıkması üzerine ilginç anlar yaşadı.

TABLODAKİ KAMPLUMBAĞAYI YEMEK İSTEDİ

Acıkan timsah etrafta yiyecek bir şeyler ararken, bir anda duvarda asılı olan kaplumbağalı tabloya saldırdı. Tabloya doğru birkaç kez hamle yapan timsah, çabaları sonuç vermeyince kenarda bulunan saksıya yöneldi.







