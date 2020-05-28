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Haberler Yaşam Askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama! Askerlik yerleri belli oldu mu?

ve celp tarihleri sorgulama! belli oldu mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında celpler yeniden başlıyor. Binlerce gencin merakla beklediği sonuçlar asal..gov.tr üzerinden bugün paylaşılacak. ve celp tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki belli oldu mu? Asker alımları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama! Askerlik yerleri belli oldu mu?

28.05.2020, 10:10

Asker alımları ne zaman? Celp tarihleri belli oldu mu? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle celpler ertelenmişti. Silah altına girecek olan asker adayları celp tarihleri ve askerlik yerleri ile ilgili gelişmeleri yakından araştırıyor. MSB'den yapılan duyuruya göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları bugün belli olacak. Peki askerlik yerleri belli oldu mu? Terhisler ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 (bugün) e-devlet üzerinden açıklanacak.

CELP İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik yeri sorgulama işlemleri https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir e-Devlet'in resmi web sitesi aracılığıyla giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden E-Devlet sistemine giriş yaparak askerlik yeri ve durum belgesi sorgulamalarınızı yapabilirsiniz..

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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