Instagram, en favori sosyal mecralardan birisi. Milyonlarca kullanımı olan bu platform, birbirinden ilginç özellikleri barındırıyor. Fotoğraf çekip yüklemek dışında, hikaye eklemelerinin de yapıldığı mecraya kısa süreliğine ara vermekte mümkün. Kullanmaktan sıkıldıysanız ve kısa süreliğine uzaklaşmak istiyorsanız geçici süreliğine kapatma yoluna gidebilirsiniz. Instagram nasıl silinir? Instagram'ı geçici süre kapatmak mümkün mü? Instagram hesabı geçici süre nasıl kapatılır? İşte detaylar...
INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?
Instagram kullanan milyonlarca kişi içerisinde birçok vatandaş geçici olarak dondurma işlemi yapıyor. Çok fazla vakit geçirdiğini fark eden ya da farklı nedenlerden dolayı ınstagram hesabı silme linki arayanlar doğru yerdeler. Instagram dondurma için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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INSTAGRAM HESABI SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Instagram hesap dondurma işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra birçok kişide hesabı tamamen silmek istiyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hesabı neden silmek istediğinizi belirterek bu işlemi başarıyla tamamlayabilirsiniz.
INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ KAPATMA
Instagram'ın resmi internet sitesinden yapabileceğiniz işlemlerden bir tanesi de hesabı geçici olarak kapatmaktır. Bu işlemi yaparken şu sorular size yöneltilecek;
Hesabı neden kapatmak istiyorsun?
Kullanmaya başlamakta zorlandım
Gizlilikle ilgili endişelerim var
Çok fazla reklam var
İkinci bir hesap açtım
Ara vermek istiyorum
Çok zamanımı alıyor
Bir şeyi kaldırmak istiyorum
Takip edecek kişiler bulamıyorum
Diğer
Yukarıda yer alan seçeneklerden birisini işaretledikten sonra şifrenizi de girerek hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.
INSTAGRAM'IN ÖZELLİKLERİ
Fotoğraf Paylaşımı: Instagram filtrelerini kullanarak takipçileriniz ile dilediğiz fotoğrafı anlık olarak paylaşabilirsiniz.
Direkt Mesaj: Instagram üzerinden istediğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşabilirsiniz.
Canlı Yayın: 1 saate kadar sınırlı olan sürede canlı yayın açabilir ve takipçilerinizle anlık etkileşime geçebilirsiniz.
Hikayeler (Stories): 24 saat süreli fotoğraflar ve videolar paylaşabilirsiniz. Hikâyelerinizi ilgi çekici hale getirmek için yer bildirimi, gif, etiket, emoji ya da yazı ekleyebilirsiniz.
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