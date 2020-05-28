Instagram, en favori sosyal mecralardan birisi. Milyonlarca kullanımı olan bu platform, birbirinden ilginç özellikleri barındırıyor. Fotoğraf çekip yüklemek dışında, hikaye eklemelerinin de yapıldığı mecraya kısa süreliğine ara vermekte mümkün. Kullanmaktan sıkıldıysanız ve kısa süreliğine uzaklaşmak istiyorsanız geçici süreliğine kapatma yoluna gidebilirsiniz. Instagram nasıl silinir? Instagram'ı geçici süre kapatmak mümkün mü? Instagram hesabı geçici süre nasıl kapatılır? İşte detaylar...

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram kullanan milyonlarca kişi içerisinde birçok vatandaş geçici olarak dondurma işlemi yapıyor. Çok fazla vakit geçirdiğini fark eden ya da farklı nedenlerden dolayı ınstagram hesabı silme linki arayanlar doğru yerdeler. Instagram dondurma için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESABI SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra birçok kişide hesabı tamamen silmek istiyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hesabı neden silmek istediğinizi belirterek bu işlemi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ KAPATMA

Instagram'ın resmi internet sitesinden yapabileceğiniz işlemlerden bir tanesi de hesabı geçici olarak kapatmaktır. Bu işlemi yaparken şu sorular size yöneltilecek;

Hesabı neden kapatmak istiyorsun?

Kullanmaya başlamakta zorlandım

Gizlilikle ilgili endişelerim var

Çok fazla reklam var

İkinci bir hesap açtım

Ara vermek istiyorum

Çok zamanımı alıyor

Bir şeyi kaldırmak istiyorum

Takip edecek kişiler bulamıyorum

Diğer

Yukarıda yer alan seçeneklerden birisini işaretledikten sonra şifrenizi de girerek hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

INSTAGRAM'IN ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf Paylaşımı: Instagram filtrelerini kullanarak takipçileriniz ile dilediğiz fotoğrafı anlık olarak paylaşabilirsiniz.

Direkt Mesaj: Instagram üzerinden istediğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşabilirsiniz.

Canlı Yayın: 1 saate kadar sınırlı olan sürede canlı yayın açabilir ve takipçilerinizle anlık etkileşime geçebilirsiniz.

Hikayeler (Stories): 24 saat süreli fotoğraflar ve videolar paylaşabilirsiniz. Hikâyelerinizi ilgi çekici hale getirmek için yer bildirimi, gif, etiket, emoji ya da yazı ekleyebilirsiniz.