Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte 28 Mayıs Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 28 Mayıs Perşembe hava durumu tahmini...

28.05.2020, 09:31