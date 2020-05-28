Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Bugün İzmir'de ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? İşte 28 Mayıs Perşembe hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte 28 Mayıs Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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