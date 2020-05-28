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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte 28 Mayıs Perşembe hava durumu...

! 'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte Perşembe hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, 'nun kuzeybatısı, Karadeniz, , Erzincan ve çevreleri ile 'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte Perşembe tahmini...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte 28 Mayıs Perşembe hava durumu...

28.05.2020, 09:31

Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Bugün 'de ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? İşte Perşembe ...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; 'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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