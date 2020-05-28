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Haberler Yaşam Limon ile sağlıklı uyuyun

ile sağlıklı uyuyun

Limon ile sağlıklı uyuyun
Giriş Tarihi: 28.5.2020
Limon çok çeşitli kullanıma sahiptir, çünkü bu narenciyenin içerdiği bileşenlerin birçok yararı vardır. Üstelik limon sadece mutfakta değil, evin birçok alanında da kullanılabilir. Üç adet limonu kesip yatmadan önce başucunuza koyar ve ertesi güne kadar bırakırsanız sayısız faydasını görürsünüz. Vücuda enerji verir, zihni taze bırakarak yorgunluk ve akşamdan kalma hal ile savaşır, daha derin ve çok temiz nefes almanızı sağlar.
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