Sigara dumanında korona tehlikesi

Aile Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Dilek Toprak, sigara soluduktan sonra kuvvetli üflemeyle korona virüs bulaştırma riski bulunduğunu belirtti. Toprak, yaptığı açıklamada, sigara ve tütün bağımlılığının önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yaklaşık 7 milyon insanın tütün kullanımına bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini aktardı.

İKİ RİSK BİR ARADA

Yeni tip korona virüs salgını döneminde sigaranın, bağımlılara her zamankinden çok daha fazla zarar verdiğine değinen Toprak, "Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların bulaştırdığı yüzeylerden bulaşabilir. Sigara soluduktan sonra kuvvetli üflemeyle damlacık yolu ile bulaş olma riski taşıdığı söylenebilir. Sigara içenler, sigaranın kendi zararlarına ek olarak bir de Kovid-19 için artmış zararları ve riskleri ile karşı karşıyalar" dedi.