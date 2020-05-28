Toksin atıcı siyah turp

Salataların vazgeçilmez besinlerinden biri olan turp, sadece salatada değil, farklı yiyeceklerle de tüketilmelidir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden siyah turp ise, yüksek lif oranı ile dikkat çekmektedir. Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi oldukça büyüktür. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırarak zehirlenmelere karşı koruma sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

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