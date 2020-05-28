  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Toksin atıcı siyah turp

Toksin atıcı

Toksin atıcı siyah turp
Giriş Tarihi: 28.5.2020
Salataların vazgeçilmez besinlerinden biri olan turp, sadece salatada değil, farklı yiyeceklerle de tüketilmelidir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden siyah turp ise, yüksek lif oranı ile dikkat çekmektedir. Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi oldukça büyüktür. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırarak zehirlenmelere karşı koruma sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Toksin atıcı siyah turp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA