Türkiye'ye göktaşı düştü mü? Trabzon'a göktaşı düştü iddiası!

Trabzon'a göktaşı düştü mü? Göktaşı düşmesi nasıl olur? soruları dün akşam saatlerinde pek çok kişi tarafından merakla araştırıldı. Sosyal medya kullanıcıları Elazığ, Erzincan ve Trabzon illerine göktaşı düştüğünü iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından çekilen görüntüler hızla yayılırken vatandaşlar görüntülerin gerçek olup olmadığını araştırıyor. Peki Türkiye'ye göktaşı düştü mü? İşte detaylar...

TÜRKİYE'YE GÖKTAŞI DÜŞTÜ MÜ?

Birçok ilden görünen ve gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenmişti. Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan da olayla ilgili açıklama yaparken, olayla ilgili, "Bunun meteor olayı olduğu kesin" diye konuştu.

Doç. Dr. Ozan Ünsalan, yaptığı açıklamada bunun bir meteor olayı olarak değerlendirebilmenin kesin olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Ünsalan, "Yaklaşık bir ya da bir buçuk saat oldu tahmin ediyorum. Bir meteor vakası ile karşı karşıya geldik. Çeşitli illerden bazı raporlar geliyor. Yetkili merciler ve vatandaşlarımız bize ulaştırdılar. Biz de olayı araştırmaktayız. Şöyle sorular geliyor esasında; bir takım raporlar ve bilgilerde: 'NASA'nın açıkladığı olaylarla bir ilgisi var mı' diye. Şunu baştan kesinlikle söyleyelim. Açıkça söyleyelim ki, dünyaya bir gök taşı çarpması mümkün. Her gün esasında dünyaya gök taşı çarpıyor. Muhtemelen Erzurum'da, Muş'ta, Trabzon'da ve Rize'de gözlenmiş bu olay. Vatandaşlarımızdan da bize ulaşmaya devam ediyor. 2-3 saniye kadar sürüyor; bir gök gürültüsü ile birlikte ve arkasından bir patlamadan bahsediliyor. Bunun meteor olayı olduğu kesin" dedi.

Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.

Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anını iş yerindeki güvenlik kameralarından inceleyen Trabzonlu Arda Sağlam, o anları anlattı. Sağlam "Arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk. İlk önce beyaz bir ışık yukarıdan aşağıya gelir gibi oldu. Tam ne oluyor derken birden sarı bir ışık ortaya çıktı. Sanki sabah güneşi gibi. Aklıma atış poligonumuzun güvenlik kameralarına bakmak geldi. İncelediğimizde belirgin bir şekilde görülüyor" dedi.