Unutkanlığın çaresi doğru beslenmede

Yapılan araştırmalar sonucunda yaşın ilerlemesiyle birlikte hafızanın da zayıflaması paralel olarak hareket ediyor. Yıllar geçtikçe zayıflayan hafızanızı doğru takviyeler alarak yeniden güçlendirebilir ve bu gerilemenin önüne geçebilirsiniz. Bunun için omega3 yağ asitleri, B kompleks vitaminler ve C vitamini en önemli hafıza güçlendirici takviyeler olarak karşımıza çıkıyor.

STRES UNUTKANLIĞI ARTIRIYOR

Öte yandan yoğun iş temposu, stres, psikolojik etkenler kimi zaman hafızanın zayıflamasına yol açabiliyor. Bazı gıdalar ise hem gençlik yıllarında hem de ileriki yaşlarda hafızadaki gerilemenin önüne geçiyor. Peki hafızaya iyi gelen, güçlendiren ve unutkanlığı engelleyen yiyecekler hangileri? İşte doğru beslenmeyle güçlü bir hafızaya kavuşturan önemli besinler.



ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI içerisindeki E vitamini hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer ve Demans hastalıklarını önlüyor. Aynı zamanda zeytinyağı içerisinde bulunan K vitamini, beyin sağlığı için çok önemli. İleri yaşlarda görülen hafıza problemlerini önlediği bilinmektedir. Zeytinyağı hafızayı güçlendirmekle beraber; kalp, kemik ve cilt sağlığını da koruyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda kanseri önlediği, hatta depresyondan koruduğu görülmüştür.



BİTTER ÇİKOLATA

ÖZELLİKLE yoğun kakao içeren çikolatalar vücutta endorfin salımını arttırır. Buna bağlı olarak beyin reseptörleri uzun süre aktive edilir. Vücutta endorfin salınımı arttıkça kişinin konsantrasyonu artar ve hafızası güçlenir.



AVAKADO

UNUTKANLIK ve hafıza problemleri sadece ileri yaşlarda görülmez. Genç yaşlarda da yaşanan stres, beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmaması, yorgunluk vb. durumlarda hafıza problemleri yaşanabiliyor. Avakado da beyin sağlığı için önemli besinlerden biridir.



SEBZELER

ÖZELLİKLE koyu yeşil yapraklı sebzeler hafızayı güçlendirir. Bunlar; ıspanak, karalahana, brokoli vb. Bu sebzeler K vitamini bakımından zengin oldukları için beyin sağlığını korur ve güçlendirir, hafıza gücünü arttırır, konsantrasyonunuzu arttırır. Araştırmalarda kırmızı lahananın Alzheimer hastalığını önlediği görülmüştür.



KURU YEMİŞLER

CEVİZ, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu gibi besinler sağlıklı yağ asitleri, antioksidan, mineral ve E vitamini açısından çok zengin. E vitamini hücre zarlarını koruyarak zihinsel gerilemeyi engelliyor. Ara öğün olarak çiğ tüketebileceğiniz bir avuç kuru yemiş sizi hem tok tutacak hem de beyin fonksiyonlarınızı güçlendirecek.



YAĞLI BALIKLAR

ÖZELLİKLE DHA içeren yağlı balıkların tüketimi hafızayı güçlendiriyor. DHA faydası sadece hafıza güçlendirmek değil. Şeker hastalığı, yüksek kolesterol, tansiyon hastalıkları, migren, eklem romatizmaları ve kalp hastalıklarına iyi geliyor. Yüksek miktarda DHA içeren balıklar; somon, sardalya ve ton balığıdır. Doktorlar haftada en az 2 gün balık tüketmenizi önermektedir.



YABAN MERSİNİ

YİNE antioksidan bakımından çok zengin bir meyve olan yaban mersini, böylelikle beynin yaşlanmasını engelliyor.Mevsiminde taze taze tüketmeniz önerilse de yaban mersininin faydasını yıl boyu deneyimlemek için onu dondurulmuş ya da kurutulmuş olarak da tüketebilirsiniz.