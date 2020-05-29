Ayağı kırılan kadını polis sırtında taşıdı

Tokat'ta, ayağı kırılan Saadet Çubukludere'yi (65) hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı. Dördüncü katta yaşayan Saadet Çubukludere, evde ayağından rahatsızlanınca, eşi Ahmet Turan Çubukludere Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

"ASANSÖRÜMÜZ YOK"

Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarında taşıdı. Ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürülen Çubukludere'nin, yapılan muayenede ayağının kırık olduğu belirlendi. Ayağı alçıya alınan kadını polis ekipleri tekrar evine götürürken, yaşadıklarını anlatan Saadet Çubukludere (65), "Yürüyemiyordum. Asansörümüz yok. Bizi hastaneye bıraktılar, 'tekrar ararsınız' bizi dediler. Tekrar beni sırtlarında 4'üncü kata çıkarttılar. Onlar benim bir kardeşim" dedi.