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Haberler Yaşam Biberiye çayı ile güçlü hafızalar

Biberiye çayı ile güçlü hafızalar

Biberiye çayı ile güçlü hafızalar
Giriş Tarihi: 29.5.2020

B, C, D, E ve K vitaminlerini yüksek oranda içeriğinde barındıran biberiye, besin değeri yüksek bir bitkidir. Demir, kalsiyum ve fosfor açısından da zengin içeriğe sahip biberiyenin çayını tüketmek hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır.

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