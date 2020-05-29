Biberiye çayı ile güçlü hafızalar

B, C, D, E ve K vitaminlerini yüksek oranda içeriğinde barındıran biberiye, besin değeri yüksek bir bitkidir. Demir, kalsiyum ve fosfor açısından da zengin içeriğe sahip biberiyenin çayını tüketmek hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır.
B, C, D, E ve K vitaminlerini yüksek oranda içeriğinde barındıran biberiye, besin değeri yüksek bir bitkidir. Demir, kalsiyum ve fosfor açısından da zengin içeriğe sahip biberiyenin çayını tüketmek hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır.
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