Biberiye çayı ile güçlü hafızalar

B, C, D, E ve K vitaminlerini yüksek oranda içeriğinde barındıran biberiye, besin değeri yüksek bir bitkidir. Demir, kalsiyum ve fosfor açısından da zengin içeriğe sahip biberiyenin çayını tüketmek hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır.