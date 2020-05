Bu vitaminlere gözünüz gibi bakın

Sağlıklı gözlere sahip olmak için vücudun düzenli vitamin alması gerekiyor. Ancak, uzmanlar tablet olarak alınan vitaminlerin, vücutta birikerek hastalıklara yol açtığını söylüyor. Bu nedenle doğal beslenmek, göz sağlığını korumak için ilk adım olarak karşımıza çıkıyor. Göz sağlığı için büyük önem taşıyan vitaminlerin başında ise A, E, C ve B2 vitaminleri, Omega-3 ve 6 yağ asitleri ile çinko, magnezyum gibi minareller geliyor. Göz sağlığı için mutlaka yenmesi gereken besinlerin arasında ay çekirdeği, fındık, somon ve biberin yer aldığını söyleyen uzmanlar, A vitamininin yeterli miktarda tüketilmesinin başta gece körlüğü, olmak üzere makula dejenerasyonu ve katarakt oluşumunu geciktirdiğini belirtiyor.



A VİTAMİNİ GECE KÖRLÜĞÜNÜ ENGELLİYOR

Göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olan A vitamini gözün gece görüşünü kuvvetlendiriyor. A vitamini rodopsin denilen ve ışıkları algılayan proteinlerle birleşerek gece daha iyi görmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda A vitamini gözde olası katarakt başlangıcını da erteliyor. Balıkyağı ve karaciğer, böbrek, süt, yumurta sarısı, portakal, buğday, havuç, mantar, baklagiller, maydanoz, lahana, ve kabakta A vitamini yer alıyor.



B2 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT ETMELİ

Metabolizmanın sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesi için B2 vitaminine ihtiyaç var. Karaciğer, süt, yoğurt, peynir, havuç, elma, incir, adaçayı, yeşil yapraklı sebzeler, balık, baklagiller ve tahıllarda bol miktarda bulunan B2 vitamininin yeterli oranda alınması gözlerde katarakt oluşumunu önlüyor.



C VİTAMİNİYLE IŞIKTAN KORUNUN

C vitamini, göz sağlığı için en gerekli vitaminlerin olmazsa olmazı. Gözlerin korunmasına yardımcı olan C vitamini, aynı zamanda ışığa ve güneş ışığına karşı koruma sağlayarak katarakt oluşumunu engelliyor. Özellikle kuşburnu, misket limonu, portakal, greyfurt, frenk üzümü, yeşilbiber en önemli C vitamini kaynağı.



E VİTAMİNİYLE RETİNAYI KORUYUN

E vitamini gözler için en aktif antioksidan içeren maddelerden bir tanesi. Artan göz hastalıklarında vücudumuzu ve gözlerimizi dış etkenlerden koruyan ayçiçek yağı, zeytinyağı, ceviz, tereyağı, kırmızı et, avokado, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, mango, muz, buğday ve keten tohumu E vitamini bakımından zengin olup sarı nokta hastalığı ve kataraktı önlemede birebir.



VİTAMİN DEPOSU ISPANAK

GÖZ sağlığı için mucizevi olan ıspanak lutein ve zeaksantin içeriyor. Doğal antibiyotikler görme bozukluklarına karşı oldukça etkili. Aynı zamanda yaşla birlikte gelişen göz hastalıklarına karşı da gözleri koruyan ıspanak, doğal güneş gözlüğü olarak güneşten gelen tüm zararlı mavi dalgaları da filtreliyor.



GÖZ KURULUĞUNA KARŞI OMEGA-3

ETİNA gelişimi açısından önemli bir yapı taşı olan Omega-3 yağ asitleri göz kuruluğunu en aza indirirken makula dejenerasyonunu erken evrede korumaya yardımcı oluyor. Deniz ürünlerinden sardalya, somon, ton balığı gibi yağlı balıklar; bitkisel gıdalardan keten tohumu ve ceviz; hayvansal gıdalardan yumurta, kırmızı et ve tavuk tam bir Omega-3 kaynağı.