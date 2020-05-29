Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu, kansızlığa iyi gelirken cildi de güzelleştiriyor. Kuşburnu bitkisinin çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılıyor. Yemişleri ise bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor.
Güzel bir cilt için kuşburnu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.