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Haberler Yaşam Güzel bir cilt için kuşburnu

Güzel bir cilt için kuşburnu

Güzel bir cilt için kuşburnu
Giriş Tarihi: 29.5.2020
Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu, kansızlığa iyi gelirken cildi de güzelleştiriyor. Kuşburnu bitkisinin çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılıyor. Yemişleri ise bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor.
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