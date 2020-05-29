Güzel bir cilt için kuşburnu

Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu, kansızlığa iyi gelirken cildi de güzelleştiriyor. Kuşburnu bitkisinin çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılıyor. Yemişleri ise bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor.

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