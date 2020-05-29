Kalp sağlığını koruyan besin alıç

Alıç, eski zamanlardan beri tüketilen ve bazı dertlere deva olarak kullanılan bir besindir. Alıçın hem yaprağı hem meyvesi hem de meyvesi ile yapılan bazı besinler şifa deposudur. Alıç, insanların kalplerini koruyan ve kalp damar sağlığını önemli ölçüde artırmaya yarayacak olan flavonoidlerle dolu zengin bir yiyecektir.

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