Alıç, eski zamanlardan beri tüketilen ve bazı dertlere deva olarak kullanılan bir besindir. Alıçın hem yaprağı hem meyvesi hem de meyvesi ile yapılan bazı besinler şifa deposudur. Alıç, insanların kalplerini koruyan ve kalp damar sağlığını önemli ölçüde artırmaya yarayacak olan flavonoidlerle dolu zengin bir yiyecektir.
Kalp sağlığını koruyan besin alıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.