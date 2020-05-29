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Kosovalı Asil bebek anne kokusuna kavustu

Kosovalı Asil bebek anne kokusuna kavustu
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Kosova'da yaşayan Diellza ve Agon Bejtullahu çiftinin ilk çocukları Asil Bebek Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Anne karnında kalp damarlarının ters olduğu tespit edilen Asil Bebek, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan özel izinle, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sezaryenle dünyaya gelen bebeğe, doğum sonrası anjiyo yapıldı. 4 günlükken ameliyat olan bebek, 27 günlük zorlu sürecin ardından ilk kez annesine kavuştu.

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