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Çocuklar günde bir şişe tüketmeli

Çocuklar günde bir şişe maden suyu tüketmeli
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Şahin Arısoy, çocukların saf suyun yanında mineralli su da tüketmesi gerektiğini, aksi takdirde terlemeyle su kaybı halinde çeşitli rahatsızlıkların yaşanabileceğini belirtti. Arısoy, "Su kaybıyla birlikte tuz kaybının da yaşanmasıyla çocuklarda halsizlik, kusma ve kabızlık gibi sorunlar yaşanabilir" dedi.

15 YAŞ ÜZERİ 2 ŞİŞE
Artan hava sıcaklıklarıyla beraber yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Arısoy, 15 yaş altı çocukların günde bir şişe, 15 yaş üzeri gençlerin ise günde iki şişe maden suyu tüketmesini önerdi. Uzm. Dr. Arısoy, "Çocuk vücudunun yüzde 75'i sudan oluştuğu için çocukların mutlaka yetişkinlerden daha fazla su tüketmesi gerekir. Mineral açısından zengin olan mineralli su da çocuklardaki elektrolit ihtiyacının karşılanmasını sağlar" dedi.

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