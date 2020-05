Enerji veren besinlerle halsizliği yen

Günlük hayatın koşturması, genel yoğunluk ve stresle birlikte vücudumuz yorgun ve halsiz kalabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, hava durumunun bile halsizlik ve bitkinlik oluşturabileceğini belirterek, "Toplumda en yaygın görülen sorunlardan biri olan yorgunluk; temelinde stres, endişe, gibi psikolojik nedenler barındırdığı gibi kansızlık, uyku apnesi, tiroid rahatsızlıkları türü birçok fizyolojik nedenden de kaynaklanabilir" dedi.



VÜCUDUN İHTİYAÇ DUYDUĞU BESİNLERİ ALMALISINIZ

Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklar da dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar, vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan enerjiye dönüştürülür. İşte tam bu noktada vücudumuzun gereksinim duyduğu faydalı besinleri ve vitaminleri tüketerek halsizlikten kurtulmak oldukça kolay. İşte halsizliğe iyi gelen süper besinler...



C VİTAMİNİ DEPOSU KİVİ

İçecek olarak bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içebilirsiniz. B ve C vitaminlerinin bu karışımı size gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjinin büyük bir kısmını sağlayacaktır. Kivi, havuç, armut, maydanoz gibi gıdaların faydalarını anlatan Tuğba Küçük, "Kivi C vitamini açısından zengin bir meyve. Sabahları veya gün içinde tüketilen bir adet kivi enerji vererek metabolizmayı canlandırmaktadır" dedi.





PROTEİN TEMELLİ BESİNLER

Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar. Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Bunun yerine protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, fasulye gibi alternatif besinleri kullanabilirsiniz.



KOMPLEKS KARBONHİDRATLAR

Kompleks karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır. Yeterli miktarda enerji için nişastalı gıdalar, sebze ve meyve, kepekli tahıllar yiyebilirsiniz. Ayrıca uyku alışkanlıklarını düzenleyen ve ruh halini geliştiren serotonin bakımından zengin olan kompleks karbonhidrat içeren gıdalar kan şekeri seviyesinin korunmasına da yardımcı olur.



YOĞURT BAĞIŞIKLIĞI DA GÜÇLENDİRİR

Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir.



GÜNDE 8 BARDAK SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Su teknik olarak "yiyecekler" kategorisinde yer almasa da enerji ve kronik yorgunlukla savaşınızda en büyük yardımcınızdır. Yorgunluk vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir. Gün boyu hiç bir fiziksel aktivitede bulunmasanız bile terleme yoluyla su kaybedersiniz. Bu suyu yerine koymak için 8 bardak su içmeye özen gösterin. Sade suyun dışında kafein içermeyen bitki çayları, meyve suları ve elektrolit takviyesi sağlayan sporcu içeceklerinden (fiziksel aktiviteler sırasında) faydalanabilirsiniz.



YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİ EKSİK ETMEYİN

Demir eksikliği anemisinin belirtileri arasında kronik yorgunluk bulunmaktadır. Bazen demir eksikliği yetersiz beslenme sonucu geçici olarak da yaşanabilir. Demir eksikliğinde kandaki oksijen azalarak organlara oksijen akışı sekteye uğrar ve bunun sonucunda halsizlik görülür. Demir bakımından zengin et, balık ve yeşil yapraklı sebzeler yiyerek bunu engelleyebilirsiniz. Her sabah mutlaka kahvaltı edin ve kahvaltı listenizde kompleks karbonhidratlar içeren yulaf ezmesi gibi gıdalar tüketin.