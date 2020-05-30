“FETÖ’cü subayın görevde olmasını aklım almıyor

Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk'ün FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı. Öztürk'ün ABD'ye kaçan TSK yapılanmasının mahrem imamlarından L.Ç. ile bağlantısının tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonu değerlendiren Güvenlik Uzmanı ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, çarpıcı açıklamalar yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde en kritik yerlerde görev alanların üst düzey komutanların emir subayları ve yaverleri olduğunu hatırlatan Başbuğ, "15 Temmuz'da Fevzi Öztürk'ün emir subaylığını yaptığı Diyarbakır Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz da darbe girişiminde yer almaktan tutuklandı. Öztürk'ün daha sonra Ali Sivri paşa ile önce Ankara'ya ardından da İzmir'e geldiği görülüyor. Komutanı FETÖ'den tutuklanan bir kişinin 15 Temmuz'dan bugüne ısrarla emir subaylığı görevine devam ettirilmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT çalışmasıyla gözaltına alınan muvazzaf binbaşı Fevzi Öztürk'ün Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Öztürk'ün TSK yapılanmasının mahrem imamlarından ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği belirtildi. Öztürk'ün ifadesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmadığını ve "Mahrem İmam"ın ne demek olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.