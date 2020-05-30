Terasa havuz kurdu

Tüm dünyada yaşanan korona virüs salgınına rağmen sporcular çalışmalarını sürdürmek için ilginç yöntemler bulmaya devam ediyor. Eve izole olan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu serbest yüzücü Aysu Türkoğlu, terasa kurduğu üç metrelik portatif havuz sayesinde her gün kilometrelerce yüzüp antrenman yapıyor. Tekne imalatçısı babası Mustafa Türkoğlu ile birlikte Bodrum'daki evlerinin terasına 3x1.5 metre ebatlarında portatif bir havuz yapan Aysu, bulduğu bu müthiş formülle antrenmanlarına aksatmadan devam ediyor. 80 santimetre derinliğe sahip portatif havuzun bir yanına kendini belinden bağlayan genç yüzücü, böylelikle saatlerce aynı yerde kulaç atıyor ve 3 metrelik suda kilometrelerce yüzüyor.

ANTRENMAN YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

Mart ayından bu yana izole durumda olduğunu belirten Aysu Türkoğlu, "Yüzme gibi performans sporlarında düzenli antrenman yapmak önemli. Bir gün bile aksatmadan saatlerce yüzmek gerekiyor. Virüs nedeniyle evden çıkamayınca aklımıza bu fikir geldi" diye konuştu.