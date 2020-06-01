2 saat sigara içmemek bile değişim yaratıyor

Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Türkiye'nin tütünle mücadele çalışmalarını değerlendiren Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Salgın döneminde "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla ilerlediklerini aktardı. Öztürk, "Şimdi de diyoruz ki, 'O nefes sana lazım olacak'. Akciğerlerimizi temiz tutalım ve sigarayı bırakalım. 'Zaten uzun süre kullandım' diyenlere de şu mesajı net verelim. Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra bile vücudumuzda olumlu değişiklikler başlıyor ve birçok şey yoluna giriyor" şeklinde konuştu.