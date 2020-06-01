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Haberler Yaşam Esra Erol'da canlı izle 1 Haziran Pazartesi!

'da canlı izle 1 Haziran Pazartesi!

Hafta içi her gün 16.20'de Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan 'da bugün hangi konular ele alınacak? Tuğçe tüm gerçekleri anlatacak mı? Uğurcan'ın ailesi ile ilgili yeni detaylar gündeme gelecek mi? İşte 1 Haziran Pazartesi Esra Erol'da canlı izleme sayfası....

Esra Erol'da canlı izle 1 Haziran Pazartesi!

01.06.2020, 16:36

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Esra Erol, yeni bölümleri ile izleyicisinin karşısında olmaya devam ediyor. Yapılan DNA testleri ile gerçekler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Esra Erol'da da ekranlara gelen Uğurcan'ın hikayesi oldukça konuşulmuştu. Peki bu hafta Esra Erol'da da neler olacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 1 Haziran Pazartesi Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Biyolojik babasını öğrenmek isteyen Uğurcan Celepoğlu'nun, arka arkaya yaşadığı şokun ardından Esra Erol'da canlı yayınında yüzü güldü. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Esra Erol'da canlı yayınında 20 yıldır baba dediği Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenen Uğurcan, ikinci şoku da annesinin itirafının ardından yaşadı. Nargüzel Celepoğlu'nun, Uğurcan'ın babası Uğur Yazar itirafının ardından yapılan ikinci DNA testi sonucu da olumsuz yanıt verince, anne Nargüzel Esra Erol'da canlı yayınını terk etti.

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