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Haberler Yaşam Hamile karısı için kayısı toplarken düştü

Hamile karısı için kayısı toplarken düştü

Hamile karısı için kayısı toplarken düştü
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Mersin'in Erdemli ilçesinde hamile eşi için kayısı toplayan adam, çıktığı gölgelik üzerinden düşerek hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde yaşandı. Hamza Sezer (32), 7 aylık hamile eşi ile birlikte arkadaşlarının ziyaretine gitti. Burada eşi için kayısı toplamak üzere bir deponun gölgeliği üzerine çıkan Sezer, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Sezer, hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk babası Sezer, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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