Hamile karısı için kayısı toplarken düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde hamile eşi için kayısı toplayan adam, çıktığı gölgelik üzerinden düşerek hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde yaşandı. Hamza Sezer (32), 7 aylık hamile eşi ile birlikte arkadaşlarının ziyaretine gitti. Burada eşi için kayısı toplamak üzere bir deponun gölgeliği üzerine çıkan Sezer, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Sezer, hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk babası Sezer, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.