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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 1 Haziran Pazartesi hava durumu...

! 'den son dakika uyarısı! İşte 1 Haziran Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklıklar artacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, , Eskişehir ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 1 Haziran Pazartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 1 Haziran Pazartesi hava durumu...

01.06.2020, 09:26

Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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