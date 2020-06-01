Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 1 Haziran Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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