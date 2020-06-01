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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 1 Haziran Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklıklar artacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 1 Haziran Pazartesi hava durumu...

01.06.2020, 09:26