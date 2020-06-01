Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 1 Haziran Pazartesi!

Sabah kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün ATV ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Anlı, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak. Müge Anlı yeni sezonda neler yaşanacak? İşte 1 Haziran Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşuyor.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.