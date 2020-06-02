3-4 porsiyon süt veya süt ürünü

Bağışıklığımızı korumaya her zaman ihtiyacımız var bunu unutmayalım. Bu normalleşme sürecinde de bunun için besin çeşitliliği sağlamayı ihmal etmeyin. Günlük 3-4 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketin, her gün mutlaka taze sebze ve meyvelere yer verin. Ekmek ve tahıl grubundan besinler gün içinde yeterince tüketilmelidir. Şişmanlık hastalıklara davetiye çıkarır fakat yetersiz beslenmek de bizi güçsüz düşürür. Bu sebeple yeterli, dengeli, çeşitli beslenmek önemlidir.