Esra Erol'da canlı izle 2 Haziran Salı!

Esra Erol ekranlara taşıdığı konu ve konukları ile en çok takip edilen programlar arasında yerini korumaya devam ediyor. Sevilen programda dün Türkiye Tuğçe'yi, annesini ve Pehlül Akbıyık'ı dinledi. Canlı yayın bittiğinde ise ortalık karıştı. Peki Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? İşte 2 Haziran Salı Esra Erol'da canlı izleme sayfası...

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ESRA EROL'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Önce eşi Özlem Hanım, eski sevgilisi Alaattin Bey'e kaçtı. Sonra da eve gelip kızını kaçırdı. Mikail Bey eşinden boşanıp, çocuğuna kavuşmak istiyor. Yayına gelen Neşe Hanım, 6 yıldır birlikte yaşadığı Hakan Uçar'ın 4 yaşındaki kızları Eylül Su'yu kaçırdığını iddia etti. Eşi Gurbet Hanım, çocukları alıp komşuları Kamil Öztürk ile kaçtı. Gurbet Hanım hakkındaki iddialara cevap verecek mi? İkinci büyük şok! Aylin Hanım ile Şaban Bey'in herkesi şok edecek kararı ne olacak?