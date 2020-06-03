2 milyon 452 bin kök Hint keneviri!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, 235 kilo esrar ve 23 kilo skunk ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirinin, 2020'nin ilk 6 ay içerisinde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.