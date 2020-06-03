Burcu Esmersoy’dan dört dörtlük hareket

Korona virüsü salgını süresince sosyal medya paylaşımlarında takipçilerine 'Evde kal' çağrısı yapan ve alınan tedbirlere harfiyen uyarak topluma örnek olan sunucu Burcu Esmersoy, yine alkışlanacak bir harekete imza attı.

ÖĞRENCİLERE UMUT OLACAK

Salgından etkilenen aileler için Türkiye Eğitim Vakfı'nın organize ettiği yardım kampanyasına destek olan güzel sunucu, takipçilerini yardım etmeye çağırdı. Üzerindeki kalp desenli tişörtle bir video çeken güzel sunucu, "Üzerimde gördüğünüz tişörtün geliri, TEV Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonunu'na aktarılarak, virüs salgınından yakınlarını kaybetmiş ya da ailesi ekonomik olarak zarara uğramış öğrencilere umut olmakta. Eğer siz de ilgilenirseniz tüm detayları hikayemde bulabilirsiniz" dedi. Esmersoy'un duyurusu, sosyal medya kullanıcılarının takdirini kazandı.