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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 3 Haziran Çarşamba!

canlı izle 3 !

TRT ile milyonlarca öğrenci derslerini takip edebiliyor. Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin başında eğitim geldi. Öğrenciler EBA TV ile uzaktan eğitime geçirildi. İşte 3 EBA TV canlı izleme sayfası....

EBA TV canlı izle 3 Haziran Çarşamba!

03.06.2020, 09:00

Milyonlarca öğrenci EBA TV ile derslerini takip edebiliyor. Dönemin sona erdiği ancak derslerin EBA TV ile devam edeceği açıklanmıştı. Öğrenciler EBA TV üzerinden derslerini takip etme fırsatı ve ders tekrarı şansı da elde edebiliyor. İşte 3 Haziran Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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