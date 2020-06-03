EBA TV canlı izle 3 Haziran Çarşamba!

Milyonlarca öğrenci EBA TV ile derslerini takip edebiliyor. Dönemin sona erdiği ancak derslerin EBA TV ile devam edeceği açıklanmıştı. Öğrenciler EBA TV üzerinden derslerini takip etme fırsatı ve ders tekrarı şansı da elde edebiliyor. İşte 3 Haziran Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN