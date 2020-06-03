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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle 3 Haziran Çarşamba!

canlı izle 3 Haziran Çarşamba!

Atv'nin ilgi ile takip edilen programı ile , koronavirüs nedeni ile verdiği aradan sonra kaldığıı yerden devam ediyor. Haftalarca kayıp olarak aranan Halil Ergül ölü olarak bulundu. Halil Ergül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 3 Haziran Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası....

Müge Anlı canlı izle 3 Haziran Çarşamba!

03.06.2020, 10:12

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 3 Haziran Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Sıla, Müge Anlı'nın yayının ardından bulundu!
Ali- Ezgi Girgin çifti 16 yaşındaki küçük kızlarının bulunması için atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Yayının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. 29 gündür kayıp olan küçük Sıla'dan sevindiren haber geldi. Baba Ali Girgin: "20 günden beri biz çok emek verdik. Emeklerimiz boşa çıktı ama Allah razı olsun siz bir günde çözdünüz!" dedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı aileye kızlarının arkasında durmaları gerektiğini söyledi. Antalya Fenike'de bulunan küçük kızı İsmet Kara'nın kaçırdığı öğrenildi.


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