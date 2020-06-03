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Haberler Yaşam YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav giriş yeri sorgulama...

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş yeri sorgulama...

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca kişi YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. 27 ve 28 Haziran'da uygulanacak olan YKS sınavına kısa bir zaman kala YKS sınav giriş yerleri de 'nin sitesinden araştırılıyor. Peki YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? sınav giriş yerlerini açıkladı mı? İşte detaylar....

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav giriş yeri sorgulama...

03.06.2020, 11:29

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek olan milyonlarca kişi sınav heyecanı yaşıyor. Hayallerindeki üniversite ve bölüm için çalışmalarını sürdüren öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. YKS sınav giriş yerleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki ÖSYM YKS sınav giriş yerlerini açıkladı mı? Sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

27-28 Hazirn'da yapılacak olan YKS'ye kısa bir zaman kaldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.

YKS sınav yerleri ise henüz açıklanmadı. ÖSYM YKS sınav yerlerini açıkladığında haberimizde detaylarını bulabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

2020-TYT'ye girmek isteyen adaylar, "Temel Yeterlilik Testi (TYT)" seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

2020-AYT'ye de girmek isteyen adaylar, "Alan Yeterlilik Testleri (AYT)" seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır. AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden
silinecektir.

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