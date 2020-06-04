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Haberler Yaşam Chia tohumu yağ yakmaz

Chia tohumu yağ yakmaz

Chia tohumu yağ yakmaz
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, ülkemizde son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir besin haline gelen chia tohumunun tüketilirken, ölçülü hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Chia tohumunun yağ yakıcı özelliğinin bulunmadığını vurgulayan Artan, içerdiği yüksek lif oranı ve sıvı besinlere eklenince jelleşmesinden dolayı tok tutucu özellik taşıdığına dikkat çekti. Gluten içermeyen chianın çölyak hastaları tarafından da tüketilebildiğini belirten Artan, "Ancak günlük 48 gramın üzerinde kullanılmaması gerekiyor" diye konuştu.

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