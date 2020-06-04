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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 4 Haziran Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Haziran Perşembe hava durumu tahmini....