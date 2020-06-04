Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Ege'de ve Akdeniz'de yağış bekleniyor mu? Bugün hava nasıl olacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapılan tahminlere göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 4 Haziran Perşembe hava durumu raporu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 4 Haziran Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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