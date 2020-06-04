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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 4 Haziran Perşembe hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den uyarı! 4 Haziran Perşembe ...

? ve ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Afyonkarahisar, Adana, , ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Haziran Perşembe tahmini....

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 4 Haziran Perşembe hava durumu...

04.06.2020, 09:34

Hava sıcaklıkları yükselecek mi? Ege'de ve Akdeniz'de yağış bekleniyor mu? ? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapılan tahminlere göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 4 Haziran Perşembe raporu...

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