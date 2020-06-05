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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı

Başkan Erdoğan, cuma namazını 'nde kıldı

Başkan , koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadet kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından cuma namazını 'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı

05.06.2020, 14:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde eda etti.

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