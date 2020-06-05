Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde eda etti.
Başkan Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.