Çay bahçelerinde masa örtüsü olmayacak

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadelede yeni normalleşme süresince millet kıraathaneleri, çay bahçeleri, müzeler, hamamlar, kaplıcalar, ören yerleri ve kreşlerde alınması gereken tedbirleri belirledi. Alınan tedbirler şöyle:

■ KREŞLER: Gruptaki çocuk sayısı 10'un üzerinde olmayacak. Ailede semptom olması durumunda, çocuk kuruma alınmayacak. Kurumda ateş ölçümü yapacak personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Çocukla kapsamlı bir temas gerekecekse önlük giyilebilecek. Veli ve çocukla en az 1 metre mesafe korunacak.

■ MİLLET KIRAATHANELERİ:

Millet kıraathanelerine maske takılarak girilecek ve içeride de takılması sürdürülecek. Okuma salonundaki ve internet alanlarındaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılacak. Kitap ödünç alma alanlarında dezenfektan bulundurulacak.

■ MÜZELER: 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak. Ziyaretçilerden mümkün olduğu kadar randevu ile gelmeleri istenecek. Sergilenen eserler önünde kalabalık oluşturulmayacak. Ören yerlerinde kapalı alanlar sık sık havalandırılacak ve her gün temizlenecek.

■ HAMAM VE HAVUZLAR:

Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde, kapasite çalışanlar dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek. Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında, maske takmak zorunlu olacak. Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal kullanması ve duş bataryası, musluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilecek.

■ ÇAY BAHÇELERİ: Masa örtüsü kullanılmayacak, kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile değiştirilecek. Servis sadece personel tarafından yapılacak ve servis esnasında sosyal mesafe korunacak. Çay, kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanacak.

■ GİYİM PAZARI: Tezgâh olmadan yerde giysi satışı yapılamayacak. Tezgâhtarlar sık sık el antiseptiği kullanılacak. Deneme kabinleri ise salgın bitene kadar kullanılmayacak.

BURAK ERDEM ÇELİK