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İşçilerin öğle paydosunda fabrika kazanını çaldılar

İşçilerin öğle paydosunda fabrika kazanını çaldılar
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Bursa'da gündüz saatlerinde çalışır vaziyette bulunan konserve fabrikasına gelen hırsızlar, işçilerin öğle arasında olmasından faydalanıp güçlükle taşınabilen 50 kiloluk kazanları sırtlayıp çaldı. Hırsızlar çaldıkları kazanları at arabasına yüklerken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 2'si kadın 3 kişinin eşkalini belirleyip geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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