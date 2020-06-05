Bursa'da gündüz saatlerinde çalışır vaziyette bulunan konserve fabrikasına gelen hırsızlar, işçilerin öğle arasında olmasından faydalanıp güçlükle taşınabilen 50 kiloluk kazanları sırtlayıp çaldı. Hırsızlar çaldıkları kazanları at arabasına yüklerken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 2'si kadın 3 kişinin eşkalini belirleyip geniş çaplı arama çalışması başlattı.
İşçilerin öğle paydosunda fabrika kazanını çaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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