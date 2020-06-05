Koronalı yolcu alnından öpmüş!

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsündeki yaşlı kadın, korona virüs nedeniyle hastaneye bırakıldı. Olay, doktorun otobüsü arayıp durumu bildirmesiyle ortaya çıktı. Şoför Şafi Güzel, "Sapanca gişelerinde doktor telefon açtı. 'Yolcunun testi pozitif. En yakın hastaneye gitmeniz lazım' dedi. Sakarya'da yolcumuzu bıraktık" dedi. Muavin Zafer Demir ise, yaşlı kadının kendisini alnından öpüp 50 TL bahşiş verdiğini ve çok korktuğunu söyledi. Otobüste bulunan 27 yolcu ile 3 personele de Bolu'da test yapıldı. Test sonuçlarının yolcuların bulunduğu illerdeki sağlık müdürlüklerine bildirileceği öğrenildi.