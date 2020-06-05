“Virüsün gücü giderek azalıyor”

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid 19 virüsünün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığını söyledi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların yüzde 23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu. Şimdi ise pozitif olanların sadece yüzde 2.3'ünü hastanede tedavi ediyoruz" dedi. Son günlerde testi pozitif çıkan yeni olgu sayıları çok fazla düşmese de, yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarının çok büyük oranda azaldığını belirten Prof. Dr. Özlü, "Bu, hastalığın artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

VAKA SORUSUNA CEVAP

"Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil" diyen Prof. Dr. Özlü, bu durumun "Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" sorusunun da cevabı olduğunu sözlerine ekledi.

FATİH ŞENDİL