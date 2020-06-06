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Haberler Yaşam Çeşme otelleri sağlıklı tatil için hazır

otelleri sağlıklı tatil için hazır

Çeşme otelleri sağlıklı tatil için hazır
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki oteller, normalleşme döneminde hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini tamamladı. İlçenin beş yıldızlı otellerinden birinin Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, "Misafirlerimiz hijyen kapımızdan giriyor. Ateşleri ölçüldükten sonra check-in işlemleri yapılıyor. Odalar da tüm detaylarıyla temizleniyor. Tüm ortak alanlarında da dezenfektanlarımız var" dedi. Otelin havuz kenarında da sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmiş şezlonglar ve özel poşetlenmiş hijyenik havlular kullanılıyor.

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