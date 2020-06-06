Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Türkiye genelinde 24 olgunlaşma enstitüsünde üretilen çocuk maskeleri, maliyetine fiyatlarla epttavm. com adresi üzerinden satışa sunulacak. Gözlük kullanan çocuklar için maskelerin kulak arkalarına değil, boyun bölgesine bağlanması için özel aparatlar da üretildi.

HEPSİ ÖZEL TASARIM

Çocuklara müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar" ifadelerine yer verdi. Yıkanabilir özel kumaştan üretilen maskeler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ler, çocukların yaş ve cinsiyet özellikleri ile renk tercihleri dikkate alınarak özel olarak tasarlandı.