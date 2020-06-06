Kalsiyum deposu maydanoz

Yapılan araştırmalarda K vitamini eksikliğinin kemiklerin kırılma riskini artırdığı görülmüştür. Yeterli fosfor, kalsiyum, C vitamini ve B kompleks vitaminleri alımının önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, düzenli maydanoz tüketmenin vücudunuza yeterli miktarda K vitamini sağladığını vurguluyorlar. Kemik sağlığınızı iyileştirme görevi gören maydanoz sayesinde, kalsiyum emiliminiz artar ve idrar yoluyla atılan kalsiyum miktarı azalır