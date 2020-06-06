Profesör Doktor Özlü’den kademeli mesai önerisi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 1 Haziran'dan başlayan normalleşme sürecinde toplu taşıma araçlarındaki yaşanan yığılmadaki tehlikeye dikkat çekti. Özellikle mesai öncesi ve iş çıkışı oluşan kalabalığı önlemenin salgınla mücadelede önemli olduğunu belirten Özlü, "Toplu taşımadaki yükü azaltmak için işverenlerin mesai saatlerini değiştirebilir" diye konuştu.

GÜNLER UZUN VE BUNA UYGUN

Twitter hesabından paylaşım yapan Tevfik Özlü, "Özellikle mesai öncesi ve iş çıkışı toplu taşımadaki yükü azaltmak için kurumlar, işletmeler mesai saatlerini farklılaştırabilirler. Yaz mevsiminde günler uzun ve buna uygun. Sabah 07.30-09.30 bandında mesaiye kademeli başlama ve buna uygun iş çıkışı planlanabilirse, taşımadaki yığılma azaltılıp, sosyal mesafenin korunması kolaylaştırabilir" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL